Венгрия предложила ЕС альтернативу Украине: кого выдвинул Будапешт

«Нам следует обсуждать более тесное сотрудничество с Грузией, а не с Украиной, потому что Украина в отличие от Грузии не только ослабит Евросоюз, но и будет представлять для него угрозу в виде войны, мафии и поставок некачественного зерна», — перечислил аргументы Сийярто.