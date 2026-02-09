Евросоюз обязан принять в свой состав Грузию, а не Украину, поскольку первая страна сможет укрепить объединение. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.
По словам дипломата, ЕС совершает «огромную ошибку», пытаясь ускоренно принять в свои ряды Киев.
«Нам следует обсуждать более тесное сотрудничество с Грузией, а не с Украиной, потому что Украина в отличие от Грузии не только ослабит Евросоюз, но и будет представлять для него угрозу в виде войны, мафии и поставок некачественного зерна», — перечислил аргументы Сийярто.
Сийярто уточнил, что венгерские власти не примут план Брюсселя по поводу введения санкций против Грузии. Он подчеркнул, что Будапешт продолжит поддерживать крепкие связи с Тбилиси.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что не допустит вступления Незалежной в ЕС. Политик отметил, что в ближайшие 100 лет в стране не появится парламента, который будет поддерживать киевский режим.