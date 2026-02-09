В России выбрали первых добровольцев для применения вакцины от колоректального рака

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что уже отобраны первые пациенты для вакцинации от колоректального рака. На данный момент поступило около 400 заявок от желающих пройти лечение, в том числе из других стран, таких как США, Нидерланды и Израиль.