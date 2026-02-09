Ричмонд
В России выбрали первых добровольцев для применения вакцины от колоректального рака

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что уже отобраны первые пациенты для вакцинации от колоректального рака. На данный момент поступило около 400 заявок от желающих пройти лечение, в том числе из других стран, таких как США, Нидерланды и Израиль.

Источник: Life.ru

«Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и близкого и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны», — сказала Скворцова на пресс-конференции.

После консилиумов были выбраны первые кандидаты, собран опухолевый материал, и началось производство персонализированных вакцин. Ожидается, что применение вакцины начнётся уже в первом квартале текущего года.

До этого Минздрав разрешил использование онковакцины ФМБА «Онкопепт» для лечения этого вида рака. Технология вакцины основана на анализе генетики опухоли и обучении иммунной системы пациента распознавать и уничтожать раковые клетки.

А ранее Минздрав одобрил применение в клинической практике двух новых российских противоопухолевых препаратов. Разрешение получили индивидуальные биотехнологические лекарства нового поколения: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

