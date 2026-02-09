Ричмонд
Соцсеть Discord введет проверку возраста по документам с марта

Пользователи Discord (дискорд) по умолчанию будут иметь доступ к среде, подходящей для подростков.

Источник: Комсомольская правда

Новым и существующим пользователям соцсети Discord (дискорд) по всему миру с марта 2026 года нужно будет подтвердить свой возраст для снятия ограничений для несовершеннолетних. Об этом заявила платформа в своем пресс-релизе.

«Discord объявляет о запуске усовершенствованных функций безопасности для подростков, которые будут доступны во всем мире…», — говорится в сообщении.

По данным компании, в рамках этого обновления все новые и существующие пользователи во всем мире по умолчанию будут иметь доступ к среде, подходящей для подростков.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2024 года Роскомнадзор официально объявил о блокировке мессенджера Discord на территории России. Регулятор пояснил, что это было сделано в связи с нарушениями российского законодательства, направленного на противодействие терроризму, наркотрафику и вербовки граждан экстремистами. Выяснилось, что мессенджер неоднократно получал предупреждения, но игнорировал их.