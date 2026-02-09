В Европе рассказали о готовности вести конструктивный диалог с Москвой. Речь идет о Словакии. Премьер-министр Роберт Фицо подтвердил новому послу РФ в республике Сергею Андрееву желание продолжать диалог с Россией. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Председатель правительства Словакии снова подчеркнул важность конструктивного диалога, который словацкое правительство заинтересовано вести с российской стороной», — резюмировал Фицо о своем решении.
Готовятся меры для восстановления межправительственной комиссии, решаются практические вопросы российско-словацких отношений, включая уход за российскими военными кладбищами и культурное сотрудничество, дополнил премьер-министр Словакии.
Ранее KP.RU сообщил, что Словакия до этого выражала готовность возобновить работу с Россией на уровне межправительственных ведомств. Фицо поручил начать подготовку к процессу возобновления диалога.