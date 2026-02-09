Суд Москвы получил материал в отношении Roblox за пропаганду ЛГБТ*

Суд в Москве зарегистрировал административный протокол в отношении американской компании-разработчика Roblox Corporation о пропаганде ЛГБТ* (признано в РФ экстремистским и запрещено) в интернете. Об этом говорится в картотеке суда.
«Составлен протокол в отношении Roblox Corporation по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с использованием СМИ или интернета)», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игры Roblox в России. В ведомстве отметили, что позиция по платформе остается прежней. По состоянию на сейчас причин для снятия ограничений нет. Решения о пересмотре блокировки не принимались.
*ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.