Суд Москвы получил материал в отношении Roblox за пропаганду ЛГБТ*

Ранее стало известно, что Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игры Roblox в России. В ведомстве отметили, что позиция по платформе остается прежней. По состоянию на сейчас причин для снятия ограничений нет. Решения о пересмотре блокировки не принимались.