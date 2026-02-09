Ричмонд
Суд Москвы получил материал в отношении Roblox за пропаганду ЛГБТ*

Ранее Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для разблокировки Roblox.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве зарегистрировал административный протокол в отношении американской компании-разработчика Roblox Corporation о пропаганде ЛГБТ* (признано в РФ экстремистским и запрещено) в интернете. Об этом говорится в картотеке суда.

«Составлен протокол в отношении Roblox Corporation по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с использованием СМИ или интернета)», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игры Roblox в России. В ведомстве отметили, что позиция по платформе остается прежней. По состоянию на сейчас причин для снятия ограничений нет. Решения о пересмотре блокировки не принимались.

*ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.