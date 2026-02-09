Певица Куртукова наехала на Кадышеву из-за фонограммы на концертах

Певица Татьяна Куртукова раскритиковала коллегу Надежду Кадышеву за исполнение под фонограмму на сольных концертах. Об этом она высказалась в интервью Лауре Джугелия.
«Меня это несколько печалит. Сольный концерт… Ну как, ну как не петь на своем сольном концерте вживую?» — заявила Куртукова. Она отметила, что большую часть выступлений Кадышевой занимает её сын, что вызывает вопросы у публики.
Куртукова также прокомментировала предложения присвоить ей звание заслуженной артистки. По ее словам, она относится к этому крайне осторожно. Певица считает, что для таких решений нужно время, и сейчас ей важнее сосредоточиться на своей работе, а не на получении званий.
Ранее сообщалось о конфликте между Куртуковой и Юрием Лозой из-за покупки песни.