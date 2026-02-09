Певица Куртукова наехала на Кадышеву из-за фонограммы на концертах

Куртукова также прокомментировала предложения присвоить ей звание заслуженной артистки. По ее словам, она относится к этому крайне осторожно. Певица считает, что для таких решений нужно время, и сейчас ей важнее сосредоточиться на своей работе, а не на получении званий.