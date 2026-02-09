Юрист Зуй: Землю смогут изъять у владельца из-за наличия борщевика

С 1 марта в России ужесточат наказание за наличие борщевика Сосновского и других инвазивных растений на земельных участках. Поправки в законодательство введут поэтапную систему наказаний для всех землевладельцев — от обязательного предписания до возможного изъятия недвижимости при нарушениях. Об этом рассказала член Московской областной коллегии адвокатов и эксперт в области защиты собственности Ирина Зуй.
Если владелец земли, на которой нашли борщевик, не среагирует в течение 30 дней на предписание, то его оштрафуют до 50 тысяч рублей. У тех, кто на протяжении многих лет не появляется на участке и систематически игнорирует требования властей, могут принудительно изъять землю.
— Вводимые поправки распространяются на все категории земель, не только на участки сельхозназначения, — добавила Зуй в беседе с Aif.ru.
4 февраля Россельхоз представил проект приказа по утверждению перечня инвазивных или чужеродных растений, согласно которому американский клен и борщевик Сосновского должны признать вредными растениями для российских лесов и вырубить.