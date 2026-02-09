Юрист Зуй: Землю смогут изъять у владельца из-за наличия борщевика

Если владелец земли, на которой нашли борщевик, не среагирует в течение 30 дней на предписание, то его оштрафуют до 50 тысяч рублей. У тех, кто на протяжении многих лет не появляется на участке и систематически игнорирует требования властей, могут принудительно изъять землю.