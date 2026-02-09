Ричмонд
Госдума рассмотрит запрет испытательного срока для матерей с детьми до трёх лет

Госдума во вторник, 10 февраля, рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете устанавливать испытательный срок для женщин, воспитывающих детей до трёх лет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Источник: Life.ru

«На пленарном заседании во вторник в первом чтении рассмотрим законопроект о запрете устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин с ребёнком до трёх лет», — сказал Володин.

Документ предполагает поправки в статью 70 Трудового кодекса РФ. В случае принятия работодатели не смогут включать условие об испытательном сроке в трудовой договор с женщинами, имеющими ребенка младше трёх лет.

Ранее Life.ru писал, что Еврейская автономная область (ЕАО) стала 31-м регионом России, в котором приняли закон об ответственности за склонение к аборту. Согласно тексту закона, за склонение к проведению аборта предусматривается административная ответственность.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

