Госдума рассмотрит запрет испытательного срока для матерей с детьми до трёх лет

«На пленарном заседании во вторник в первом чтении рассмотрим законопроект о запрете устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин с ребёнком до трёх лет», — сказал Володин.
Документ предполагает поправки в статью 70 Трудового кодекса РФ. В случае принятия работодатели не смогут включать условие об испытательном сроке в трудовой договор с женщинами, имеющими ребенка младше трёх лет.
Ранее Life.ru писал, что Еврейская автономная область (ЕАО) стала 31-м регионом России, в котором приняли закон об ответственности за склонение к аборту. Согласно тексту закона, за склонение к проведению аборта предусматривается административная ответственность.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.