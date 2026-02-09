В центре Петербурга нашли подъезд среди парадных

Речь идёт о доме на Моховой улице, 12. У входа появилась табличка с надписью «подъезд», что вызвало недоумение у горожан. В комментариях петербуржцы напомнили, что в городе исторически принято называть входы в дома парадными, а слово «подъезд» считают чуждым.
