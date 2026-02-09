Ричмонд
В центре Петербурга нашли подъезд среди парадных

Жители Санкт-Петербурга заметили необычную деталь в центре города — подъезд там, где, по местным традициям, должна быть парадная. На странность обратили внимание в телеграм-канале «Петербург с огоньком».

Источник: Life.ru

Речь идёт о доме на Моховой улице, 12. У входа появилась табличка с надписью «подъезд», что вызвало недоумение у горожан. В комментариях петербуржцы напомнили, что в городе исторически принято называть входы в дома парадными, а слово «подъезд» считают чуждым.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге закрылся исторический универмаг «Дом Мод». Фирменный онлайн-магазин завершает деятельность и работает исключительно над возвратами товаров. О новых арендаторах, которые займут освободившиеся площади, будет объявлена позже.

