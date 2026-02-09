Риелтор Медведев рассказал, как сэкономить на аренде квартиры

Эксперт также отметил, что снизить расходы позволяет выбор квартиры с балансом цены и качества. Чем дальше жилье от центра, чем скромнее его состояние и меньше комнат, тем ниже будет арендная ставка. При этом Медведев предостерег от предложений, существенно заниженных относительно рынка, так как они часто связаны с мошенничеством или скрытыми проблемами объекта.