Риелтор Медведев рассказал, как сэкономить на аренде квартиры

Снять квартиру с наибольшей выгодой можно в периоды несезона, когда собственники рискуют остаться без арендаторов и охотнее снижают цену. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал риелтор Евгений Медведев.
По его словам, наиболее выгодными периодами являются время с 20 декабря по начало февраля, с 20 по 30 апреля, а также летний промежуток с конца июня по конец июля. В это время простои жилья могут достигать месяца, что вынуждает владельцев идти на уступки в цене.
Эксперт также отметил, что снизить расходы позволяет выбор квартиры с балансом цены и качества. Чем дальше жилье от центра, чем скромнее его состояние и меньше комнат, тем ниже будет арендная ставка. При этом Медведев предостерег от предложений, существенно заниженных относительно рынка, так как они часто связаны с мошенничеством или скрытыми проблемами объекта.
Отдельной статьей экономии может стать отказ от услуг посредника при поиске жилья, поскольку многие арендаторы способны самостоятельно выбрать вариант на специализированных площадках. Однако эксперт уточнил, что прямых предложений от собственников на рынке относительно немного, и они не всегда соответствуют ожиданиям по локации и качеству.
