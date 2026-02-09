В 32 года умер экс-хоккеист «Спартака» и «Сочи» Артем Федоров

Бывший профессиональный хоккеист Артем Федоров умер в 32 года. Сообщение о его кончине поступило от хоккейного клуба «Сочи», за который нападающий играл в сезоне 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.
«Артем выступал за хоккейный клуб “Сочи” в сезоне-2022/23, запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком», — говорится в официальном заявлении клуба.
Причина его смерти на данный момент не раскрывается.
За свою карьеру в КХЛ Артем Федоров представлял несколько известных команд. Он играл за московские «Динамо» и «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. Последним этапом его профессиональной карьеры стал «Сочи», где в течение 16 матчей регулярного чемпионата сезона 2022/23 он записал на свой счет 10 очков, включая 1 заброшенную шайбу и 9 голевых передач.
В общей сложности статистика Федорова в КХЛ насчитывает 376 матчей, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф. За это время он отличился 66 голами и 103 результативными передачами, в сумме набрав 169 очков. Перед тем как начать профессиональную карьеру, хоккеист прошел подготовку в системе московского «Динамо», выступая за их молодежные команды в МХЛ и ВХЛ.
В 2015 году Артем Федоров со студенческой сборной России одержал победу на Зимней Универсиаде, проходившей в испанской Гранаде. Его послужной список также включает выступления за сборные команды России на юношеском и молодежном уровнях.
