Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 32 года умер экс-хоккеист «Спартака» и «Сочи» Артем Федоров

Бывший профессиональный хоккеист Артем Федоров скончался на 33-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Бывший профессиональный хоккеист Артем Федоров умер в 32 года. Сообщение о его кончине поступило от хоккейного клуба «Сочи», за который нападающий играл в сезоне 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.

«Артем выступал за хоккейный клуб “Сочи” в сезоне-2022/23, запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком», — говорится в официальном заявлении клуба.

Причина его смерти на данный момент не раскрывается.

За свою карьеру в КХЛ Артем Федоров представлял несколько известных команд. Он играл за московские «Динамо» и «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. Последним этапом его профессиональной карьеры стал «Сочи», где в течение 16 матчей регулярного чемпионата сезона 2022/23 он записал на свой счет 10 очков, включая 1 заброшенную шайбу и 9 голевых передач.

В общей сложности статистика Федорова в КХЛ насчитывает 376 матчей, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф. За это время он отличился 66 голами и 103 результативными передачами, в сумме набрав 169 очков. Перед тем как начать профессиональную карьеру, хоккеист прошел подготовку в системе московского «Динамо», выступая за их молодежные команды в МХЛ и ВХЛ.

В 2015 году Артем Федоров со студенческой сборной России одержал победу на Зимней Универсиаде, проходившей в испанской Гранаде. Его послужной список также включает выступления за сборные команды России на юношеском и молодежном уровнях.

Ранее сообщалось, что в 76 лет умер экс-президент федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.