В 32 года умер экс-хоккеист «Спартака» и «Сочи» Артем Федоров

В общей сложности статистика Федорова в КХЛ насчитывает 376 матчей, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф. За это время он отличился 66 голами и 103 результативными передачами, в сумме набрав 169 очков. Перед тем как начать профессиональную карьеру, хоккеист прошел подготовку в системе московского «Динамо», выступая за их молодежные команды в МХЛ и ВХЛ.