Как формируются цены за отопление: в «БашРТС» все подробно объяснили

В «БашРТС» объяснили, как формируются цены за отопление.

Предприятие «БашРТС» разъяснило, как были сформированы начисления за отопление за январь, которые включены в единый платежный документ Единого информационно-расчетного центра Башкирии. Электронные счета были направлены абонентам 1 февраля.

В домах, оборудованных общедомовым прибором учета тепловой энергии, начисления произвели на основании фактического объема потребления тепла конкретным домом. Как поясняют в предприятии, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше температура теплоносителя в системе, необходимого для поддержания комфортной температуры в квартирах и местах общего пользования.

В домах без ОДПУ плата за отопление начисляется по нормативу потребления, установленному Госкомитетом Башкирии по тарифам, равными долями в течение восьми месяцев — с сентября по апрель. Такое распределение утверждено правительством республики.

Температура теплоносителя (очищенной воды в системе) задается на теплоисточнике (ТЭЦ или котельной) в зависимости от среднесуточного прогноза погоды. Она может варьироваться от 70 до 130 градусов. Круглосуточный контроль за режимами работы теплосети осуществляет оперативно-диспетчерская служба «БашРТС».

При этом компания подчеркнула, что за эффективное потребление тепла внутри многоквартирного дома и регулирование его расхода с целью экономии отвечает управляющая организация. Именно УК должна обеспечивать качество услуг внутри дома, поддерживать комфортную температуру в квартирах и создавать безопасные условия проживания.

