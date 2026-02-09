В КБР показали бесконтактное приложение для ПК и передовые удобрения

«За 20 лет поддержка молодых ученых трансформировалась благодаря нацпроектам и стратегическим целям развития. Важен не только исследовательский процесс, но и применение разработок участников. Наша цель — как можно быстрее и качественнее передавать разработки в секторы экономики. Для нас важно показать исследователям, что их идеи могут принести реальную пользу и встроиться в бизнес», — отметил на выставке и. о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.