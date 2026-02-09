В КБР показали бесконтактное приложение для ПК и передовые удобрения

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Бесконтактное приложение для компьютера, передовые удобрения и еду быстрого приготовления для участников СВО представили на инновационной выставке молодых ученых Северного Кавказа в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ), сообщили ТАСС в вузе.
В КБГУ прошла XX выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа. Проекты представили 148 исследователей из Ставропольского края, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии. Студентки колледжа информационных технологий и экономики КБГУ Патимат Асхабалиева и Диана Шахмурзова разработали приложение для бесконтактного управления компьютером. Программа No Click использует технологии компьютерного зрения для определения положения и движения руки, визуализирует скелет пальцев и преобразует распознанные жесты в реальные действия операционной системы.
«Мы работали над проектом около месяца и разработали инструкцию по жестам для пользователей. С ее помощью перемещается курсор мыши, происходит работа с навигацией, громкостью и прокруткой страниц. Приложение может использоваться на промышленных производствах», — пояснили авторы.
Инновационным проектом Ингушского государственного университета стали передовые удобрения для картофеля. Ученые из Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова представили обновленную конструкцию катушки Томпсона — прибора для исследования магнитного и теплового действия тока. Ученые из Северной Осетии приехали с пищевыми разработками — сухими супами, кашами и сладостями без сахара. Первую категорию продуктов изготавливают для участников СВО, в них совмещают питательные свойства с простотой приготовления.
«За 20 лет поддержка молодых ученых трансформировалась благодаря нацпроектам и стратегическим целям развития. Важен не только исследовательский процесс, но и применение разработок участников. Наша цель — как можно быстрее и качественнее передавать разработки в секторы экономики. Для нас важно показать исследователям, что их идеи могут принести реальную пользу и встроиться в бизнес», — отметил на выставке и. о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.
Стартапы участников оценивали профессора, руководители научных и образовательных центров и предприниматели. По итогам 27 молодых ученых СКФО стали лауреатами. Они получили профессиональные рекомендации, которые помогут трансформировать научные разработки в востребованные рынком продукты.