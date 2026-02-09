Младенцы могут заболеть из-за смеси: В Молдове известный производитель детского питанья отозвал из продажи свою продукцию — покупателей просят вернуть товар в магазины

Danone отзывает партию детских смесей из-за новых рекомендаций по безопасности.
Компания Danone объявила об изъятии из продажи определенных партий сухой смеси для питания младенцев. Решение было принято 9 февраля 2026 года в качестве меры предосторожности. Производитель руководствуется новыми рекомендациями Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) относительно допустимых уровней содержания веществ.
Причиной отзыва стали опасения, что продукция может превышать обновленные рекомендуемые показатели. Речь идет о возможном наличии микроорганизмов Bacillus Cereus. Согласно научным данным, эта бактерия может вырабатывать токсины в случае несоблюдения надлежащей производственной практики.
Представители компании подчеркивают, что проведенные контрольные проверки не выявили никаких нарушений или отклонений в качестве товара. Все продукты признаны безопасными и полностью соответствующими регламентам Европейского союза. В ходе производственного процесса сбоев зафиксировано не было.
Потребителям, которые приобрели детское питание из затронутых партий, рекомендуется вернуть товар в магазины по месту покупки. Клиентам гарантируется полный возврат денежных средств.
Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться на горячую линию по телефону 0800863785. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Также доступен номер Центра обслуживания клиентов торговой сети Kaufland 0800 1 0800.
.
