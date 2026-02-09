Младенцы могут заболеть из-за смеси: В Молдове известный производитель детского питанья отозвал из продажи свою продукцию — покупателей просят вернуть товар в магазины

Представители компании подчеркивают, что проведенные контрольные проверки не выявили никаких нарушений или отклонений в качестве товара. Все продукты признаны безопасными и полностью соответствующими регламентам Европейского союза. В ходе производственного процесса сбоев зафиксировано не было.