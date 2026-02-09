Ричмонд
Россиянам рассказали о новых правилах выдачи единого пособия на детей

Детское пособие перестанут выдавать проживающим в России менее пяти лет.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в закон «О государственных пособиях детям», устанавливающие пятилетний срок проживания в РФ для получения единого пособия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Одобрено», — указывается в материале издания, ссылаясь на сведения источника из правительства.

Законопроект предлагает изменить правила получения пособий для беременных и детей до 17 лет. Теперь для получения пособия необходимо будет прожить в России минимум пять лет после получения гражданства.

Нововведение не затронет граждан по рождению, признанных РФ или по программе переселения соотечественников, а также ветеранов боевых действий, участников СВО и их семьи.

Ранее KP.RU рассказал все о едином пособии на детей в семьях, где доход на каждого члена ниже прожиточного минимума. Аналитики издания ответили на самые частые вопросы, связанные с выплатой, а также объяснили, как правильно оформить единое пособие.