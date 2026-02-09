Ричмонд
В СПЧ предложили создать в России исследовательский центр паллиативной помощи

В России стоит рассмотреть создание национального медицинского исследовательского центра паллиативной помощи. С таким призывом выступила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, президент благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева в рамках расширенного заседания рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему: «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи».

— Нам необходимо рассмотреть вопрос создания национального медицинского исследовательского центра по паллиативной медицинской помощи. Такого тоже до сих в России нет, — подчеркнула Демичева.

По ее словам, министерству здравоохранения в таком случае предстоит также решить, стоит ли такой центр разделить на отделения по возрастам или объединить их в один.

Демичева подчеркнула, что такой центр в России необходим, поскольку вопросы телемедицинской консультации и единого регулирования системы паллиативной помощи «стоит достаточно остро» по все стране, передает РИА Новости.

Россияне в 2026 году смогут получить бесплатную медицинскую помощь более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Соответствующая информация следует из постановления правительства. В программу государственных гарантий попали скорая, первичная, специализированная и паллиативная медицинская помощь.