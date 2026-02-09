В Целине машина столкнулась с электропоездом, в результате чего погиб пенсионер

В понедельник, 9 февраля, в поселке Целина произошло ДТП на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля «Киа Маджентис», 61-летний мужчина, проехал на красный свет и столкнулся с электропоездом. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.
— Авария случилась в 16:30 у дома № 1 на улице 50 лет Советской армии, — уточнили в ведомстве. — В результате ДТП погиб 80-летний пенсионер, который находился в автомобиле. Водитель и еще один 60-летний пассажир получили травмы. Оба были доставлены в Центральную районную больницу Целинского района.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Госавтоинспекция РО.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает водителям: всегда останавливайтесь перед стоп-линией на красный сигнал светофора, убедитесь, что нет приближающегося поезда, и ни в коем случае не пытайтесь проскочить перед движущимся составом. Это смертельно опасно. Соблюдая эти простые правила, вы можете спасти свою жизнь и жизнь своих пассажиров.
