В Целине машина столкнулась с электропоездом, в результате чего погиб пенсионер

Госавтоинспекция напоминает водителям: всегда останавливайтесь перед стоп-линией на красный сигнал светофора, убедитесь, что нет приближающегося поезда, и ни в коем случае не пытайтесь проскочить перед движущимся составом. Это смертельно опасно. Соблюдая эти простые правила, вы можете спасти свою жизнь и жизнь своих пассажиров.