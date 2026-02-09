Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько стоит аренда новой квартиры Долиной

Лариса Долина после выписки из элитных апартаментов в Хамовниках зарегистрировалась в двухкомнатной квартире в Лефортово. Эксперты по недвижимости рассказали, сколько стоит аренда такого жилья.

Источник: Аргументы и факты

Певица Лариса Долина сменила место регистрации. По решению суда она выписалась из спорной квартиры в Хамовниках, которая теперь принадлежит купившей ее Полине Лурье. Новым местом прописки артистки стала двушка в Лефортово. Сколько может стоить аренда такой недвижимости, aif.ru рассказали эксперты.

Риэлтор Алина Правоторина обратила внимание на то, что этот район пользуется популярностью, а недвижимость стоит недешево.

«Аренда квартиры обойдется порядка 100 тысяч, в зависимости от того, в каком она состоянии», — отметила она.

Риэлтор уточнила, что у пятиэтажки, в которой находится квартира Долиной, нет своих парковочных мест.

«Около таких домов не официальные парковочные места, а просто место, чтобы ставить машину», — добавила собеседница издания.

Напомним, Лариса Долина в декабре 2025 проиграла в суде из-за скандальной квартиры в Хамовниках. Недвижимость перешла покупательнице Полине Лурье, а артистка переехала в съемную квартиру, заявив, что пока у нее нет денег на покупку жилья.