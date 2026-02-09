Ричмонд
Башкирия стали лидером в печальном рейтинге: республика обошла Подмосковье и Татарстан

Башкирию назвали лидером по числу лишенных прав за пьяную езду.

Источник: Комсомольская правда

Башкирии, Московская область и Татарстан возглавили антирейтинг российских регионов по количеству водителей, наказанных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-центра МВД России.

Согласно статистике, в период с января по июнь 2025 года суды Башкирии лишили прав и оштрафовали 2346 нетрезвых водителей. В Московской области этот показатель составил 2232 человека, в Татарстане — 2230. В Челябинской области наказанию подверглись 2167 водителей. В Башкирии количество таких случаев выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в Татарстане — на 12,2%, а в Московской области рост составил почти 26%.

Общероссийская статистика за 11 месяцев 2025 года показывает, что в стране произошло 9942 ДТП с участием пьяных водителей. Это на 8% меньше, чем за тот же период 2024 года. В результате этих аварий погибли 2821 человек (снижение на 15,2%) и получили ранения 12554 человека (снижение на 7,1%).

