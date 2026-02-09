Башкирия стали лидером в печальном рейтинге: республика обошла Подмосковье и Татарстан

Согласно статистике, в период с января по июнь 2025 года суды Башкирии лишили прав и оштрафовали 2346 нетрезвых водителей. В Московской области этот показатель составил 2232 человека, в Татарстане — 2230. В Челябинской области наказанию подверглись 2167 водителей. В Башкирии количество таких случаев выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в Татарстане — на 12,2%, а в Московской области рост составил почти 26%.