Башкирия стали лидером в печальном рейтинге: республика обошла Подмосковье и Татарстан

Башкирии, Московская область и Татарстан возглавили антирейтинг российских регионов по количеству водителей, наказанных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-центра МВД России.
Согласно статистике, в период с января по июнь 2025 года суды Башкирии лишили прав и оштрафовали 2346 нетрезвых водителей. В Московской области этот показатель составил 2232 человека, в Татарстане — 2230. В Челябинской области наказанию подверглись 2167 водителей. В Башкирии количество таких случаев выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в Татарстане — на 12,2%, а в Московской области рост составил почти 26%.
Общероссийская статистика за 11 месяцев 2025 года показывает, что в стране произошло 9942 ДТП с участием пьяных водителей. Это на 8% меньше, чем за тот же период 2024 года. В результате этих аварий погибли 2821 человек (снижение на 15,2%) и получили ранения 12554 человека (снижение на 7,1%).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.