Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: ЕС хочет включить «Башнефть» и 8 НПЗ в 20-й пакет санкций

Стали известны подробности, что будет включено в 20-й пакет санкции от Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

ЕС планирует включить в 20-й санкционный пакет компанию «Башнефть» и восемь нефтеперерабатывающих заводов, включая завод в Туапсе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на рабочий документ ЕС.

Нужно отметить, что Евросоюз только затягивает процесс переговоров по Украине, пытаясь вводить все новые и новые ограничения касательно РФ. Санкции на экономику России не действуют, она продолжает развиваться. Причем это признают даже на Западе. Например, в США заявили о провале европейских санкции против России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше