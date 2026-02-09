Нужно отметить, что Евросоюз только затягивает процесс переговоров по Украине, пытаясь вводить все новые и новые ограничения касательно РФ. Санкции на экономику России не действуют, она продолжает развиваться. Причем это признают даже на Западе. Например, в США заявили о провале европейских санкции против России.