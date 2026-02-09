Ричмонд
АТОР: Некоторых российских туристов на Кубе переселили в другие отели

Ранее стало известно, что на Кубе есть ограничения на заправку самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Некоторых туристов из РФ стали переселять в другие отели на Кубе. Об этом KP.RU сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«…Отпускников не выселяют, а переселяют — причем часто в более дорогие отели. Во-вторых, гостиницы таким образом реагируют на снижение потока иностранных туристов», — отметили в ассоциации.

Кроме того, подчеркивалось, что если забронировано совсем мало номеров, кубинским отелям проще закрыться, а клиентов переселить в соседние гостиницы.

Как писал сайт KP.RU, ранее в АТОР и туркомпании PEGAS Touristic заверили, что программа полетов на Кубу в силе. Авиакомпании решают проблему с заправкой в реальном времени и ситуация меняется. Тем туристам, которые не смогли вылететь, обязательно деньги вернут — и за авиабилеты, и отельеры на Кубе с пониманием относятся. Нужно только заявление от туриста. Тем, кто планирует лететь в ближайшие дни, необходимо следить за информаций и от туроператора, и от авиакомпаний. На данный момент она такая: рейсы будут выполняться.