АТОР: Некоторых российских туристов на Кубе переселили в другие отели

Как писал сайт KP.RU, ранее в АТОР и туркомпании PEGAS Touristic заверили, что программа полетов на Кубу в силе. Авиакомпании решают проблему с заправкой в реальном времени и ситуация меняется. Тем туристам, которые не смогли вылететь, обязательно деньги вернут — и за авиабилеты, и отельеры на Кубе с пониманием относятся. Нужно только заявление от туриста. Тем, кто планирует лететь в ближайшие дни, необходимо следить за информаций и от туроператора, и от авиакомпаний. На данный момент она такая: рейсы будут выполняться.