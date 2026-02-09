Губерниев назвал Гашека «позором человечества» после критики спортсменов из РФ

Изначально чешский хоккеист заявил, что он против участия россиян в Олимпийских играх 2026 года. По его словам, Украина должна взыскать денежную компенсацию с Италии и Международного олимпийского комитета (МОК) за участие российских спортсменов. После этого бывший спортсмен ответил на жалобу нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпийских играх. Гашек заявил, что благодаря такому решению Кучерову удастся избежать угрызений совести из-за его игры за российскую команду.