Петербург поучаствует в Годе единства народов России, заявил Беглов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Санкт-Петербург примет активное участие в проведении Года единства народов России, запланировано более 200 мероприятий, посвященных сохранению народных традиций и культурной самобытности, сообщил губернатор Александр Беглов.
Президент РФ Владимир Путин 5 февраля объявил Год единства народов России открытым.
«Петербург внесет свой вклад в проведение этого Года. Сейчас мы начали подготовку к проведению нового Петербургского международного экономического форума. Его особенностью в Год единства народов России станет павильон “Душа России”. Там будут представлены региональные бренды из сферы креативных индустрий, ориентированные на экспорт и продвижение культурного наследия народов нашей страны», — сказал Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».
Губернатор отметил, что всего в Петербурге в этом году запланировано более 200 мероприятий, посвященных сохранению народных традиций и культурной самобытности.
«Это важная часть нашей работы по защите наших ценностей, духовно-нравственных идеалов, исторической правды. Это борьба за умы наших наследников. Чтобы они так же, как и мы, отстаивали правду о нашей стране, о ее роли в Великой Отечественной войне. Чтобы они боролись с современными нацистами, укрепляли гражданское единство, чувствовали гордость за Отечество, понимали значимость его тысячелетней истории. Все это должно быть у ребят в основе любви к нашей Родине», — сказал он.