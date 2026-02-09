Котопёс на передовой: Винтик из Луганска стал защитником операторов БПЛА от крыс

Котопёс Винтик из Луганска стал защитником российских военных от крыс. Видео © Предоставлено пресс-службой «Народного фронта».
Боец с позывным Зула рассказал, что его собаку зовут Винтик и он прибыл на фронт в 2024 году. Живя с кошками, Винтик перенял их привычки, но в борьбе с грызунами оказался даже более эффективным. Его помощь особенно ценна зимой, когда крысы пытаются проникнуть в блиндажи, угрожая продуктам и дорогостоящей электронике дронов.
Винтик — главный специалист по ночной охоте на крыс, всегда с привлечением кошачьей братии. Утром он демонстрирует добычу. Военные отмечают: крыс стало гораздо меньше. Причина не только в его меткости, но и в том, что сам запах пса — мощное средство отпугивания.
Представители «Народного фронта», которые регулярно оказывают гуманитарную поддержку подразделениям на Бахмутском направлении, пообещали включить в следующий груз специальные лакомства для бойца Винтика.
Ранее сообщалось, что кот с выразительными «гусарскими усами», спасённый из зоны СВО и получивший позывной Хвост, был доставлен в Москву. Животное теперь имеет столичную прописку и находится на комплексном обследовании в Советской ветеринарной клинике.
Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.