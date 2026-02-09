СМИ: Войска РФ начали использовать беспилотник-дрононосец «Гербера» в зоне СВО

Российские военнослужащие якобы стали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине беспилотник-носитель «Гербера», внутри которого находятся FPV-дроны. Летательный аппарат способен действовать в глубоком тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносить удары по объектам энергетики страны. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил Shot.
— «Герберу» зафиксировали на Сумском направлении: она несет на крыльях БПЛА-камикадзе, запускает их в нужный момент, после чего ударные дроны управляются оператором и атакуют объект. Залететь «Гербера» может на дальность от 300 до 600 километров. Запускают такой дрононосец, чтобы увеличить дальность полета FPV, — говорится в публикации.
Авторы канала отметили, что появление «Герберы» на фронте вызвало беспокойство у украинских боевиков. По словам советника министра обороны Украины, такие случаи фиксируют уже несколько дней, передает Telegram-канал.
27 декабря 2025 года в китайской провинции Шэньси прошел первый полет огромного беспилотника Jiutian. Летательный аппарат, разработанный местной корпорацией AVIC, обладает грузоподъемностью почти шесть тысяч килограммов и дальностью полета около семи тысяч километров. На авиасалоне в Чжухае 2024 года его представили с возможностью запуска роя дронов.