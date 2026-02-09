СМИ: Войска РФ начали использовать беспилотник-дрононосец «Гербера» в зоне СВО

— «Герберу» зафиксировали на Сумском направлении: она несет на крыльях БПЛА-камикадзе, запускает их в нужный момент, после чего ударные дроны управляются оператором и атакуют объект. Залететь «Гербера» может на дальность от 300 до 600 километров. Запускают такой дрононосец, чтобы увеличить дальность полета FPV, — говорится в публикации.