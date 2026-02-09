Ричмонд
Телеведущая Анфиса Чехова впервые вышла замуж

Телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж впервые в жизни.

Телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж впервые в жизни. Об этом звезда эпатажной программы «Секс с Анфисой Чеховой» сообщила в своих социальных сетях 9 февраля.

«Выйти замуж я решилась только сейчас! И да, свадьба у нас с Сашей ещё впереди», — написала Чехова.

Она призналась, что всегда была «бракофобом» и долго отказывала многочисленным предложениям.

Свадебную церемонию пара планирует провести на природе летом. Избранником ведущей стал 44-летний актёр Александр Златопольский, известный по ролям в сериалах «Счастливы вместе» и фильмах «Айка», «Пила: Джокер». Осенью 2025 года они вместе участвовали в реалити-шоу «Ставка на любовь».