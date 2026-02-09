Иммунолог Болибок объяснил, как будет работать новая вакцина от аллергии

Новая российская вакцина от аллергии на пыльцу обладает уникальной технологией, которую в перспективе можно применять и для борьбы с другими аллергенами. Об этом НСН рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он пояснил, что препарат, как и все новые лекарства в России, сначала получает временную регистрацию на срок от трех до пяти лет. После мониторинга качества и побочных эффектов со стороны контролирующих органов вакцина может получить бессрочную регистрацию для производства или импорта.
Эксперт отметил, что уникальность вакцины заключается в использовании синтетического фрагмента белка-аллергена, соединенного с вирусным белком для активации клеточного иммунитета. Если метод докажет свою эффективность, его будут применять и для других аллергенов.
При этом Болибок указал, что значительной проблемой остаются пищевые аллергены и аллергены животных, где прорыв был бы особенно важен.
По словам аллерголога, разработчики планируют внедрить вакцину в систему ОМС, что сократит курс лечения с 15−30 инъекций до 5−7 уколов. Однако включать ее в Национальный календарь прививок не будут, так как это лечебно-профилактический препарат для пациентов с уже установленным диагнозом.
