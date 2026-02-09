«Уральские авиалинии» опровергли причастность к проблемам пилота Семенова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эдуард Семенов якобы вынужден работать таксистом, чтобы прокормить семью, поскольку ему, как и первому пилоту Сергею Белову, фактически запретили летать в России. Мужчина рассказал, что после ухода его напарника из компании начальство якобы настоятельно просило его уволиться и платило 16 тысяч рублей в месяц.