«Уральские авиалинии» опровергли причастность к проблемам пилота Семенова

Второго пилота авиакомпании «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, который был в составе экипажа, совершившего аварийную посадку в поле под Новосибирском в 2023 году, списали по состоянию здоровья и в связи с достижением предельного для летной карьеры возраста. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе компании.
В ней отметили, что соответствующее решение принимала врачебно-летная экспертная комиссия и авиакомпания не имеет к этому отношения.
— Второй пилот Эдуард Семенов 1967 года рождения был списан врачебно-летной экспертной комиссией по состоянию здоровья. Авиакомпания не имеет к этому отношения. Возраст достаточно предельный для продолжения летной карьеры, — передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эдуард Семенов якобы вынужден работать таксистом, чтобы прокормить семью, поскольку ему, как и первому пилоту Сергею Белову, фактически запретили летать в России. Мужчина рассказал, что после ухода его напарника из компании начальство якобы настоятельно просило его уволиться и платило 16 тысяч рублей в месяц.