Мигрантов, работающих на физических лиц, обяжут выплачивать аванс по НДФЛ

Трудовых мигрантов, которые работают на физических лиц, обяжут выплачивать авансовый платеж в рамках налога на доход физлиц (НДФЛ). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
— Законопроектом вводится обязанность уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ временно и постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, — говорится в сообщении.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что поправки должны повысить собираемость налога, а также укрепить контроль над доходами мигрантов, трудящихся у физлиц.
В рамках закона появится четкое разделение платежей. Например, базовая ставка для занятых в организациях и у индивидуальных предпринимателей составит 1,2 тысячи рублей в месяц. Для тех мигрантов, которые работают на частных лиц для личных нужд, эта уплата составит 1,7 тысячи рублей. Такая разница вызвана необходимостью повысить эффективность администрирования налогов в секторе, который сложнее поддается контролю.
В рамках этой работы также важно увеличение размера авансового платежа по НДФЛ на 50 процентов за каждого несовершеннолетнего ребенка, который находится на иждивении иностранного гражданина, передает ТАСС.
С 2026 года в России также появилась новая мера поддержки семей с детьми — ежегодная семейная выплата. Это возврат части НДФЛ для работающих родителей. В Департаменте финансов Москвы рассказали, кто может претендовать на выплату, как она рассчитывается и какие условия необходимы, чтобы ее получить.