Мигрантов, работающих на физических лиц, обяжут выплачивать аванс по НДФЛ

С 2026 года в России также появилась новая мера поддержки семей с детьми — ежегодная семейная выплата. Это возврат части НДФЛ для работающих родителей. В Департаменте финансов Москвы рассказали, кто может претендовать на выплату, как она рассчитывается и какие условия необходимы, чтобы ее получить.