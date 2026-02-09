Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигрантов, работающих на физических лиц, обяжут выплачивать аванс по НДФЛ

Трудовых мигрантов, которые работают на физических лиц, обяжут выплачивать авансовый платеж в рамках налога на доход физлиц (НДФЛ). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Трудовых мигрантов, которые работают на физических лиц, обяжут выплачивать авансовый платеж в рамках налога на доход физлиц (НДФЛ). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

— Законопроектом вводится обязанность уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ временно и постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, — говорится в сообщении.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что поправки должны повысить собираемость налога, а также укрепить контроль над доходами мигрантов, трудящихся у физлиц.

В рамках закона появится четкое разделение платежей. Например, базовая ставка для занятых в организациях и у индивидуальных предпринимателей составит 1,2 тысячи рублей в месяц. Для тех мигрантов, которые работают на частных лиц для личных нужд, эта уплата составит 1,7 тысячи рублей. Такая разница вызвана необходимостью повысить эффективность администрирования налогов в секторе, который сложнее поддается контролю.

В рамках этой работы также важно увеличение размера авансового платежа по НДФЛ на 50 процентов за каждого несовершеннолетнего ребенка, который находится на иждивении иностранного гражданина, передает ТАСС.

С 2026 года в России также появилась новая мера поддержки семей с детьми — ежегодная семейная выплата. Это возврат части НДФЛ для работающих родителей. В Департаменте финансов Москвы рассказали, кто может претендовать на выплату, как она рассчитывается и какие условия необходимы, чтобы ее получить.