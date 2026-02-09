Ричмонд
Фидан считает, что угрозы внезапного применения силы против Ирана сейчас нет

Переговоры между Ираном и США привели к определенному результату, отметил Фидан.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент угрозы внезапного применения силы против Ирана нет. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Для нас важно, чтобы переговоры [между Ираном и США] привели к определенному результату и мы постепенно удалялись от угрозы войны», — сказал дипломат в эфире телеканала CNN Türk.

По словам министра, на данный момент, по крайней мере, внезапной угрозы войны не наблюдается.

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля завершились переговоры между США и Ираном в Омане. Портал Axios отметил, что их продолжения стоит ждать уже в скором времени. По данным издания, в ближайшие дни состоится еще один раунд переговоров, сообщает осведомленный источник.

Главной темой обсуждения между Тегераном и Вашингтоном стала иранская ядерная программа. Иран ратовал за снятие санкций в рамках вероятных договоренностей.

