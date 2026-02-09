Фидан считает, что угрозы внезапного применения силы против Ирана сейчас нет

На данный момент угрозы внезапного применения силы против Ирана нет. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Для нас важно, чтобы переговоры [между Ираном и США] привели к определенному результату и мы постепенно удалялись от угрозы войны», — сказал дипломат в эфире телеканала CNN Türk.
По словам министра, на данный момент, по крайней мере, внезапной угрозы войны не наблюдается.
Как писал сайт KP.RU, 6 февраля завершились переговоры между США и Ираном в Омане. Портал Axios отметил, что их продолжения стоит ждать уже в скором времени. По данным издания, в ближайшие дни состоится еще один раунд переговоров, сообщает осведомленный источник.
Главной темой обсуждения между Тегераном и Вашингтоном стала иранская ядерная программа. Иран ратовал за снятие санкций в рамках вероятных договоренностей.