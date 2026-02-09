Ричмонд
Нутрициолог Гейкало объяснила, почему зимой усиливается аппетит

Эксперт Ирина Гейкало заявила, что зимой больше хочется есть из-за скрытого обезвоживания.

Источник: Аргументы и факты

Усиление аппетита и тяги к калорийной пище зимой часто связано со скрытым обезвоживанием организма. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала дипломированный нутрициолог Ирина Гейкало.

Она пояснила, что чувство жажды в холодное время года притупляется, хотя потребность в жидкости сохраняется или даже растет из-за сухого воздуха. Хронический дефицит воды, по словам эксперта, организм может ошибочно воспринимать как нехватку энергии. Это приводит к повышенной утомляемости и усилению тяги к сладкой и соленой пище, поскольку мозг посылает сигналы голода, когда на самом деле требуется восполнить баланс жидкости.

Изменение вкусовых предпочтений с возрастом имеет физиологическую природу, заявил в беседе с радио Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. Он отметил, что с годами чувствительность рецепторов снижается, а на восприятие вкуса также влияют накопленный опыт, положительные ассоциации и генетические особенности.

Ранее врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион рассказала, какая еда позволяет сохранять тепло на холоде.