Нутрициолог Гейкало объяснила, почему зимой усиливается аппетит

Она пояснила, что чувство жажды в холодное время года притупляется, хотя потребность в жидкости сохраняется или даже растет из-за сухого воздуха. Хронический дефицит воды, по словам эксперта, организм может ошибочно воспринимать как нехватку энергии. Это приводит к повышенной утомляемости и усилению тяги к сладкой и соленой пище, поскольку мозг посылает сигналы голода, когда на самом деле требуется восполнить баланс жидкости.