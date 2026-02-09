В Ростовской области несколько поездов задержали из-за технических неполадок

В понедельник, 9 февраля, в Ростовской области из-за технических проблем задержались несколько поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале СКППК «Расписание».
Поезд № 6683, следующий из Дербента в Махачкалу, прибыл на станцию Берикей с опозданием на 16 минут. Поезд № 6819 (Зимовники — Ростов) задерживается на станции Целина на 1 час 50 минут. Поезд № 6814 (Ростов — Волгодонская) не смог отправиться со станции Кагальник вовремя: задержка составила 1 час 20 минут.
Вечером поезд № 6812 (Ростов — Сальск) задерживается на станции Батайск. Ориентировочное время задержки — 40 минут.
Пассажиры могут отслеживать актуальное расписание на вокзалах и в официальных каналах перевозчика. Компания приносит извинения за неудобства и просит отнестись к ситуации с пониманием.
Напомним, что вечером 9 февраля в поселке Целина на железнодорожном переезде произошло ДТП. Водитель автомобиля «Киа Маджентис» проехал на красный свет и столкнулся с электропоездом.
