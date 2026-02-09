В Ростовской области несколько поездов задержали из-за технических неполадок

Поезд № 6683, следующий из Дербента в Махачкалу, прибыл на станцию Берикей с опозданием на 16 минут. Поезд № 6819 (Зимовники — Ростов) задерживается на станции Целина на 1 час 50 минут. Поезд № 6814 (Ростов — Волгодонская) не смог отправиться со станции Кагальник вовремя: задержка составила 1 час 20 минут.