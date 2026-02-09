Ричмонд
Герой мема «Филяй-филяй» Домен изъявил желание приехать в РФ

Герой мема Домен хочет пообщаться с жителями России, которые поддерживают его творчество.

Немецкий блогер Самуэль Домен, известный мемом «Филяй-филяй», хочет посетить Россию. Об этом он рассказал РЕН ТВ.. Конкретных сроков поездки пока нет.

Блогер рассматривает варианты поездок и уверен в визите в Россию. Он хочет лично встретиться с людьми и увидеть сообщество вживую, так как важно пообщаться с поддерживающими его творчество.

Напомним, мем «Филяй-филяй» стал популярным в Рунете в конце 2025 года. Видео с Доменом, танцующим под трек Vielleicht Vielleicht, быстро распространилось в соцсетях, вызвав реакцию аудитории, особенно женщин. В комментариях блогера часто называют «сыном маминой подруги» и шутливо обсуждают его эмоциональную реакцию.

Ранее KP.RU сообщил, что герой мема «Моргающий парень» заявил: он смог монетизировать свое творчество. Также мужчина рассказал, куда планирует отправить заработанные деньги. Оказывается, он направил финансы в Национальное общество рассеянного склероза США.

