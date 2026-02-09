Герой мема «Филяй-филяй» Домен изъявил желание приехать в РФ

Напомним, мем «Филяй-филяй» стал популярным в Рунете в конце 2025 года. Видео с Доменом, танцующим под трек Vielleicht Vielleicht, быстро распространилось в соцсетях, вызвав реакцию аудитории, особенно женщин. В комментариях блогера часто называют «сыном маминой подруги» и шутливо обсуждают его эмоциональную реакцию.