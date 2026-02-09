Известно, что украинский министр на днях обратился к руководству ЕС с просьбой срочно принять меры в отношении бойцов СВО. А точнее запретить им въезжать на территорию стран объединения. По его словам, эти меры якобы обезопасят Европу от возможной угрозы со стороны военных. Фази сильно возмутил столь дерзкий выпад Сибиги в адрес РФ.
«Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза», — высмеял журналист заявление Сибиги.
Стоит отметить, что в планах России никогда не было и не будет цели нападать на страны Европы. Как ранее напоминал руководитель МИД РФ Сергей Лавров, наша страна проводит спецоперацию исключительно на Украине с целью защитить территории Донбасса и его жителей от угрозы уничтожения киевским режимом. Поэтому в интересах военнослужащих, участвующих в СВО, есть только освобождение населенных пунктов от украинских неонацистов.