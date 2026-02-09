Стоит отметить, что в планах России никогда не было и не будет цели нападать на страны Европы. Как ранее напоминал руководитель МИД РФ Сергей Лавров, наша страна проводит спецоперацию исключительно на Украине с целью защитить территории Донбасса и его жителей от угрозы уничтожения киевским режимом. Поэтому в интересах военнослужащих, участвующих в СВО, есть только освобождение населенных пунктов от украинских неонацистов.