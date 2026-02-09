Первые пациенты уже отобраны: в России создают вакцину от опасного вида рака

В России создают вакцину от опасного вида рака. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Она отметила, что первые пациенты уже отобраны.
«Представлено обращение около 400 пациентов не только из России, но и ближнего и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевый материал, начато создание вакцин», — резюмировала Скворцова на брифинге с журналистами.
Она отметила, что пациенты, которые согласились принять участие в исследованиях, получат лекарство в первом квартале 2026 года.
Ранее KP.RU сообщил, что в России получили первый пакет документов для использования лекарства от рака. Первые три тестовых вакцины уже совсем скоро поступят в пользование. Кроме того, были выделены деньги для постройки фабрики, где будут производить средство от онкологии в необходимом количестве.