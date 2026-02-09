Сваха Карасева рассказала, как выявить консуматоршу во время знакомства

Настойчивое предложение малознакомой девушки встретиться в конкретном и малоизвестном заведении на первом свидании может указывать на ее попытки выманить деньги у мужчины. Об этом интервью NEWS.ru сообщила профессиональная сваха Галина Карасева.
При таком сценарии эксперт рекомендует перед встречей обязательно изучить информацию о заведении в интернете. Кроме того, важно проверить наличие отзывов.
Карасева советует также внимательно наблюдать за поведением спутницы. Поднятие темы денег в любой форме в начале свидания является крайне негативным знаком.
«Потому на первом свидании никому не рекомендуется налегать на еду и питье. Лучше сразу говорите, что счет раздельный», — сказала сваха.
Она отметила, что жертвами подобных мошенников, которых сложно распознать из-за их внешней презентабельности и красноречия, могут стать и мужчины, и женщины.
Ранее сообщалось, что в Петербурге арестовали студента, который держал ресторан с консуматоршами.