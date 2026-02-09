Врач Васильева назвала пять важных тестов для людей с гипертонией

Кардиолог порекомендовала обратить внимание на соотношение альбумина и креатинина в разовой порции мочи. Кроме того, специалист указала, что при гипертонии важен расчет суммарного сердечно-сосудистого риска. Для этого поможет тест на липидный профиль. Также она порекомендовала обратить внимание на натрийуретические пептиды (NT-proBNP или BNP) и эхокардиографию (с расчетом индекса массы миокарда ЛЖ).