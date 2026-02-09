Врач Васильева назвала пять важных тестов для людей с гипертонией

Врач-кардиолог Ирина Васильева рассказала о пяти тестах, которые следует пройти людям с гипертонией.
По словам Ирины Васильевой, если у человека повышенное артериальное давление, то ему показаны некоторые исследования. Одним из них является тест на расчетную скорость клубочковой фильтрации (СКФ по CKD-EPI) и уровень креатинина.
«Оценка функции почек важна, так как они являются одновременно и “жертвой” и “виновником” артериальной гипертензии», — указала врач в Telegram.
Кардиолог порекомендовала обратить внимание на соотношение альбумина и креатинина в разовой порции мочи. Кроме того, специалист указала, что при гипертонии важен расчет суммарного сердечно-сосудистого риска. Для этого поможет тест на липидный профиль. Также она порекомендовала обратить внимание на натрийуретические пептиды (NT-proBNP или BNP) и эхокардиографию (с расчетом индекса массы миокарда ЛЖ).
Ранее врач Александр Врублевский рассказал, что регулярные прогулки на свежем воздухе эффективны для лечения и профилактики ряда заболеваний, в том числе начальную гипертонию.