Врач Тарасова назвала продукты, которые опасны для сердца и сосудов

Три основные группы продуктов питания способны значительно повысить уровень «плохого» холестерина в крови, создавая риск развития атеросклероза. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского Университета Ольга Тарасова.
Первой и наиболее вредной группой эксперт назвала трансжиры, содержащиеся в маргаринах, дешевой выпечке, картофеле фри и чипсах. Эти искусственные жиры не только повышают уровень липопротеинов низкой плотности, но и снижают «хороший» холестерин, вызывая системное воспаление сосудов.
Вторая группа — насыщенные жиры из жирного красного мяса, сала, сливочного масла и жирных молочных продуктов. Их избыток стимулирует печень производить больше собственного холестерина, хотя полностью исключать их нельзя из-за участия в синтезе гормонов.
Третья опасная категория — продукты с легкоусвояемыми углеводами и добавленным сахаром. К ним относятся сладкие газировки, выпечка из белой муки и конфеты. Они вызывают резкие скачки инсулина, который активирует в печени фермент, ответственный за синтез холестерина.
