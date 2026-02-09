Сваха из прошлого: Молодёжь в Китае всё чаще находит любовь через бывших

Всё началось с публикации девушки, которая выразила трудности в поиске подходящего партнёра и попросила читателей порекомендовать бывших молодых людей. В ответ на её просьбу пользователи активно делились детальными описаниями, включающими возраст, рост, профессию, привычки и даже черты характера бывших парней.
Некоторые сообщения звучали почти как объявления: «Родился в 1995, работает в госкомпании, умеет готовить. Минус — немного маменькин сынок». Другие шутили ещё смелее, предлагая «сообщить после расставания» или даже заявляя о готовности развестись ради удачной рекомендации.
Тренд быстро стал вирусным — пользователи публикуют целые гайды на бывших, описывая их поведение, бытовые привычки и совместимость. Однако у инициативы уже появились критики, которые считают такой подход признаком потребительского отношения к людям.
Ранее Life.ru писал, что китайцы вместо второй половинки начали заводить себе ИИ-питомцев. Официальный продающий ИИ-игрушки аккаунт Taobao заявляет, что такие развлечения не только мило выглядят, но и хорошо разговаривают, превосходя в качестве общения 90% людей.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.