Московский суд зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* в Roblox

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор выразил готовность к диалогу с компанией Roblox после получения от неё официальных гарантий. В ведомстве сообщили, что после введения ограничений на работу платформы в России от её руководства поступило официальное заявление. Компания выразила готовность к взаимодействию с российскими регуляторами для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством.