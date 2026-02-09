Московский суд зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* в Roblox

Протокол был составлен по статье 6.21 КоАП РФ, которая касается пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. Конкретные обвинения в адрес компании в открытых материалах не приводятся. По этой статье юридическому лицу грозит крупный штраф от 2 до 5 миллионов рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.
Это судебное разбирательство стало следующим шагом после решения Роскомнадзора заблокировать платформу Roblox в России в декабре 2025 года. Ведомство тогда заявило, что игровая площадка массово распространяла материалы, оправдывающие экстремизм и терроризм, содержала призывы к насилию и пропагандировала запрещённую в стране ЛГБТ*-тематику.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор выразил готовность к диалогу с компанией Roblox после получения от неё официальных гарантий. В ведомстве сообщили, что после введения ограничений на работу платформы в России от её руководства поступило официальное заявление. Компания выразила готовность к взаимодействию с российскими регуляторами для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством.
* Запрещённое в России экстремистское движение.