Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отупление нации зашло слишком далеко»: актриса Поплавская призвала отключить интернет некоторым «мамашам»

Яна Поплавская требует ограничить доступ в интернет «яжматериям» из-за агрессии.

Источник: Комсомольская правда

Актриса Яна Поплавская предложила запретить доступ в интернет для «яжматерей» и выразила обеспокоенность «отуплением нации». Призыв отключения интернета для некоторых «мамаш» она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Мы говорим, что детям надо запретить соцсети. Но выходит, что и таким мамашам тоже надо запрещать доступ в интернет», — резюмировала Поплавская в своем сообщении. Нация деградирует из-за жизни напоказ и стремления демонстрировать успех, закончила мысль актриса.

Такая инициатива у Поплавской родилась после просмотра вирусного ролика, где «яжмать» бьет сына по голове. Якобы он стал виновником плохой фотографии. Женщина хотела сделать красивый кадр, но не получила желаемого из-за поведения ребенка. Поплавская оставила комментарий под видео, она написала, что «фоточки из отпуска сами себя не сделают».

Ранее KP.RU провел опрос, где поинтересовался у россиян, стоит ли ограничивать доступ к социальным сетям. Подавляющее большинство опрошенных ответили положительно.