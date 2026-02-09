«Отупление нации зашло слишком далеко»: актриса Поплавская призвала отключить интернет некоторым «мамашам»

Актриса Яна Поплавская предложила запретить доступ в интернет для «яжматерей» и выразила обеспокоенность «отуплением нации». Призыв отключения интернета для некоторых «мамаш» она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Мы говорим, что детям надо запретить соцсети. Но выходит, что и таким мамашам тоже надо запрещать доступ в интернет», — резюмировала Поплавская в своем сообщении. Нация деградирует из-за жизни напоказ и стремления демонстрировать успех, закончила мысль актриса.
Такая инициатива у Поплавской родилась после просмотра вирусного ролика, где «яжмать» бьет сына по голове. Якобы он стал виновником плохой фотографии. Женщина хотела сделать красивый кадр, но не получила желаемого из-за поведения ребенка. Поплавская оставила комментарий под видео, она написала, что «фоточки из отпуска сами себя не сделают».
Ранее KP.RU провел опрос, где поинтересовался у россиян, стоит ли ограничивать доступ к социальным сетям. Подавляющее большинство опрошенных ответили положительно.