Синоптик предупредил о «мрачноватой» погоде в Центральной России

Днём температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, ночью — от минус 1 до минус 6. Это на 2−4 градуса выше климатической нормы. Однако комфортной такую погоду назвать сложно. Ожидаются осадки сразу во всех трёх видах — снег, дождь и мокрый снег. Уже на следующей неделе погода снова изменится: ночью похолодает до минус 5−10 градусов, днем — до минус 2−5.