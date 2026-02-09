Синоптик предупредил о «мрачноватой» погоде в Центральной России

Днём температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, ночью — от минус 1 до минус 6. Это на 2−4 градуса выше климатической нормы. Однако комфортной такую погоду назвать сложно. Ожидаются осадки сразу во всех трёх видах — снег, дождь и мокрый снег. Уже на следующей неделе погода снова изменится: ночью похолодает до минус 5−10 градусов, днем — до минус 2−5.
«Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трёх видах», — цитирует синоптика RT.
Ранее Life.ru писал, что отсутствие на рабочем месте не является прогулом, если МЧС, метеорологи или дорожные службы официально сообщили об опасных погодных условиях, и они объективно мешают добраться до предприятия. Однако просто не прийти на работу из-за мороза без распоряжения руководства или решения властей нельзя.
