Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик предупредил о «мрачноватой» погоде в Центральной России

С пятницы, 13 февраля, в Центральную Россию придёт кратковременная оттепель. Как сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, потепление продлится до воскресенья, 15 февраля.

Днём температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, ночью — от минус 1 до минус 6. Это на 2−4 градуса выше климатической нормы. Однако комфортной такую погоду назвать сложно. Ожидаются осадки сразу во всех трёх видах — снег, дождь и мокрый снег. Уже на следующей неделе погода снова изменится: ночью похолодает до минус 5−10 градусов, днем — до минус 2−5.

«Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трёх видах», — цитирует синоптика RT.

Ранее Life.ru писал, что отсутствие на рабочем месте не является прогулом, если МЧС, метеорологи или дорожные службы официально сообщили об опасных погодных условиях, и они объективно мешают добраться до предприятия. Однако просто не прийти на работу из-за мороза без распоряжения руководства или решения властей нельзя.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше