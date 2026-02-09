Рынок недвижимости балансирует над пропастью: Почему, несмотря пустующие города в Молдове, квадратные метры дорожаю

Дмитрий Тэрэбуркэ — о рынке жилья: «Государство само надуло пузырь и теперь заливает его бензином».
Экономический аналитик Дмитрий Тэрэбуркэ отметил, что именно государственные программы стали причиной резкого роста цен на жильё.
«Сначала государство программой Prima Casă разгоняет цены на жильё, создаёт пузырь и подменяет реальный спрос деньгами, которых в экономике нет. А потом внезапно начинает думать, как бы эти цены сдержать», — написал Тэрэбуркэ.
По его словам, рынок уже находится в крайне неустойчивом состоянии.
«Рынок балансирует над пропастью. Ему нужен лишь повод, чтобы сорваться», — отметил он, добавив, что предлагаемые властями меры лишь усугубляют ситуацию.
Тэрэбуркэ также поставил под сомнение тезис о дефиците жилья.
«Только за последние годы Молдову покинуло почти полмиллиона человек. Города пустеют физически, но квадратные метры продолжают дорожать — вопреки всякой логике».
«Пора убрать государство из ценообразования. Всё остальное — имитация реформ. Красивая, цифровая, с реестрами. Но пузырям от этого ни холодно, ни жарко».
