Риелтор Правоторина назвала стоимость аренды новой квартиры Долиной

После передачи квартиры в Хамовниках Полине Лурье российская эстрадная певица Лариса Долина переехала жить в квартиру, расположенную в столичном районе Лефортово. Аренда квартиры в нем может стоить около 100 тысяч рублей в месяц, в зависимости от того, в каком она состоянии она находится. Об этом рассказала риэлтор Алина Правоторина.
Она уточнила, что у пятиэтажного жилого дома, в которой находится квартира Долиной, нет своих парковочных мест.
— Около таких домов не официальные парковочные места, а просто место, чтобы ставить машину, — подчеркнула специалист в беседе с Aif.ru.
Ранее СМИ сообщили, что Лариса Долина оформила новую регистрацию 25 декабря 2025 года, выбрав квартиру в пятиэтажном доме 1961 года постройки площадью около 50 квадратных метров. Рыночная стоимость такого жилья оценивается примерно в 18 миллионов рублей. По данным журналистов, эту квартиру Долина приобрела около 20 лет назад, но никогда там не жила.
5 февраля директор артистки Сергей Пудовкин рассказал, что в связи с действиями мошенников Долина потеряла не только квартиру в Хамовниках, но и все свои деньги. По словам Пудовкина, следственные действия по делу о мошенничестве в отношении певицы продолжаются, и в заключении находятся «далеко не все» фигуранты дела.