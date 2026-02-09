Риелтор Правоторина назвала стоимость аренды новой квартиры Долиной

После передачи квартиры в Хамовниках Полине Лурье российская эстрадная певица Лариса Долина переехала жить в квартиру, расположенную в столичном районе Лефортово. Аренда квартиры в нем может стоить около 100 тысяч рублей в месяц, в зависимости от того, в каком она состоянии она находится. Об этом рассказала риэлтор Алина Правоторина.