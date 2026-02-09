ГРОЗНЫЙ, 9 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына Адама Кадырова.
«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека… Откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале в рамках встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым.
Он также назвал борьбу с фейками особенно актуальной для региона. Недостоверная информация, касающаяся Чечни, всегда «по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере», отметил Кадыров.
