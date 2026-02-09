Матч между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом» отменили из-за массовой драки

После столкновения на поле выбежали игроки обоих клубов и началась массовая потасовка. В результате три футболиста получили красные карточки, при этом до этого, на 34-й минуте игры, судья удалил с поля защитника самарской команды Доминика Ороза. В итоге стороны решили не доигрывать матч до конца.