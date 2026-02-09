Матч между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом» отменили из-за массовой драки

В понедельник, 9 февраля, должен был состоятся товарищеский между «Крыльями Советов» из Мир Российской Премьер-Лиги и клубом «КАМАЗ» из Лиги Pari. Однако встречу пришлось досрочно завершить из-за начавшейся драки между футболистами. Видеофрагмент приводит портал championat.ru.
Игра проходила на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. На момент начала потасовки «КАМАЗ» вел со счетом 1:0. Инцидент с дракой произошел на 47-й минуте матча, в дополнительное время первого тайма. Защитник «Крыльев» Николай Рассказов толкнул полузащитника оппонентов Ацамаза Ревазова.
После столкновения на поле выбежали игроки обоих клубов и началась массовая потасовка. В результате три футболиста получили красные карточки, при этом до этого, на 34-й минуте игры, судья удалил с поля защитника самарской команды Доминика Ороза. В итоге стороны решили не доигрывать матч до конца.
