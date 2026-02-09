Ричмонд
Россиянам назвали продукты, опасные для сердца и сосудов

Педиатр Тарасова: трансжиры и сахар повышают опасный для сердца холестерин.

Источник: Комсомольская правда

Есть категории продуктов питания, которые могут серьезно вредить сердечно-сосудистой системе, способствуя развитию атеросклероза. Об этом сообщила «Газете.Ru» педиатр Ольга Тарасова.

По словам специалиста, наиболее вредны трансжиры, которые содержатся в маргаринах, дешевой выпечке и фастфуде. Эти искусственные жиры не только повышают уровень плохого холестерина, но и провоцируют воспаление в сосудах.

Вторую опасную группу составляют продукты с избытком легкоусвояемых углеводов и сахара. Тарасова уточнила, что сладкие напитки и кондитерские изделия также негативно влияют на липидный профиль крови.

К третьей группе врач отнесла продукты с высоким содержанием насыщенных животных жиров. Речь идет о жирных сортах мяса, колбасах и некоторых молочных продуктах, употребление которых стоит контролировать.

Отдельно кардиолог Алексей Никитин, слова которого приводит 360.ru, обратил внимание на опасность зимних холодов для сердца. По его мнению, морозный воздух и перепады давления создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Также врач Александр Мясников предупредил, что некоторые продукты могут разрушительно действовать на суставы. Он рекомендует ограничивать их потребление для сохранения здоровья опорно-двигательного аппарата. К ним он отнёс сладости, колбасы и различные копчёности, пишет «Царьград».