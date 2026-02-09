Не все жители Ростова получили перерасчет за отключение тепла из-за аварии на ТЭЦ

Некоторые жители Ростова пожаловались, что они не получили обещанного перерасчета за декабрь, когда авария на ТЭЦ оставила их без тепла. Об этом они написали в комментариях под постом губернатора Юрия Слюсаря в Telegram-канале.
Горожане утверждают, что январские и февральские счета за отопление не уменьшились, хотя власти обещали пересмотреть платежи.
— Перерасчета за декабрь не было! В этом месяце сумма даже больше, чем в прошлом, — жалуются пользователи.
По словам губернатора Юрия Слюсаря, на перерасчет за декабрь потратили 18 миллионов рублей.
Глава региона поручил министерству ЖКХ проследить, чтобы деньги дошли до горожан и были учтены в февральских счетах.
Перерасчет за январь, когда тоже были перебои с теплом, появится в платежках после 15 февраля. Губернатор подчеркнул, что управляющие компании должны четко объяснить жильцам ситуацию и правильно отразить суммы в счетах.
Жители требуют от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций разъяснить, почему обещанный перерасчет за декабрь до сих пор не появился в счетах.
