Не все жители Ростова получили перерасчет за отключение тепла из-за аварии на ТЭЦ

Ростовчане пожаловались на огромные счета за декабрьское отключение отопления.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Ростова пожаловались, что они не получили обещанного перерасчета за декабрь, когда авария на ТЭЦ оставила их без тепла. Об этом они написали в комментариях под постом губернатора Юрия Слюсаря в Telegram-канале.

Горожане утверждают, что январские и февральские счета за отопление не уменьшились, хотя власти обещали пересмотреть платежи.

— Перерасчета за декабрь не было! В этом месяце сумма даже больше, чем в прошлом, — жалуются пользователи.

По словам губернатора Юрия Слюсаря, на перерасчет за декабрь потратили 18 миллионов рублей.

Глава региона поручил министерству ЖКХ проследить, чтобы деньги дошли до горожан и были учтены в февральских счетах.

Перерасчет за январь, когда тоже были перебои с теплом, появится в платежках после 15 февраля. Губернатор подчеркнул, что управляющие компании должны четко объяснить жильцам ситуацию и правильно отразить суммы в счетах.

Жители требуют от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций разъяснить, почему обещанный перерасчет за декабрь до сих пор не появился в счетах.

