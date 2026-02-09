Ричмонд
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем «Почты России»

Володин: Жуков и Боярский займутся решением проблем «Почты России».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с кабмином, которая займется решением проблем «Почты России», заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с правительством РФ, которая займется решением накопившихся проблем АО “Почта России”, — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.

Он напомнил, что такой формат организации работы определен по итогам обсуждения ситуации с правительством РФ.

По словам председателя Госдумы, «состояние “Почты России” ранее обсуждалось с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который также отмечал наличие проблем в компании и необходимость их решения».

