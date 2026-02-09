В Госдуме назвали информационной истерией сообщения о штрафе за лайки

В российском законодательстве нет нормы о штрафах за лайки, а подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью, раскачивают общественные настроения и нагнетают тревожность. Об этом в понедельник, 9 февраля, заявил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
— Попытки подать эту ситуацию как «начало массовых наказаний за реакции в интернете» — не что иное, как сознательная манипуляция и кликбейт. Это не новость, а домыслы и попытка раскачать общественное настроение на пустом месте, — высказался парламентарий в беседе с Life.ru.
23 января Ковдорский районный суд Мурманской области оштрафовал на 30 тысяч рублей Василия Йовдия — пожилого гражданина Украины, который получил вид на жительство в России и поставил «лайки» под 139 видеороликами иностранных агентов. По данным следствия, публичное одобрение в Сети подобных материалов направлено на дискредитацию действий Вооруженных сил России. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также попросил не наказывать его строго.