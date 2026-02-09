В Госдуме назвали информационной истерией сообщения о штрафе за лайки

23 января Ковдорский районный суд Мурманской области оштрафовал на 30 тысяч рублей Василия Йовдия — пожилого гражданина Украины, который получил вид на жительство в России и поставил «лайки» под 139 видеороликами иностранных агентов. По данным следствия, публичное одобрение в Сети подобных материалов направлено на дискредитацию действий Вооруженных сил России. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также попросил не наказывать его строго.